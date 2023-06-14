Она не смогла сдержать эмоций, пообщавшись с детками из его группы.

Супруга украинского телеведущего Тимура Мирошниченко рассказала, что они едва ли не каждый день ездят в Житомир, где находится детдом, в котором живет их будущий сын.

Последняя их поездка стала очень болезненной для Инны. В инста-сториз девушка призналась, что пыталась подарить свою любовь абсолютно всем деткам, а после того, как они уехали, она не смогла сдержать эмоций.

"Провели весь день в детдоме с сыном. В конце я не выдержала и начала обнимать всех детей из его группы. Со всеми разговаривала, говорила, какие они красавчики и красотки. А потом села в машину и разрыдалась", - сказала Мирошниченко.

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Она добавила, что детям, которые остались без родителей, не нужны материальные блага. Они жаждут любви, внимания и тепла.

"Им не нужны одежда и сладости. Все это и так есть. Им нужны любовь, внимание, обьятия. Нужно человеческое тепло. Я знаю, что так делать нельзя, но в тот момент я всем дарила абсолютно искреннею любовь", - подытожила Инна.

Напомним, Тимур и Инна Мирошниченко собирают документы в суд, чтобы усыновить ребенка. Им разрешили взять одного малыша до четырех лет, хотя они планировали подарить любовь и заботу двоим деткам.

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