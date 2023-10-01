По ее словам, старшая дочь очень хочет сестричку.

Супруга украинского телеведущего Тимура Мирошниченко - Инна - поделилась, что мечтает об еще одном ребенке. По ее словам, их дочь Мия просит сестренку, поэтому она бы с радостью подарила свою любовь еще одному малышу из детского дома.

Однако, как призналась Инна, им с супругом снова нужно пройти курсы усыновителей, несмотря на то, что они их проходили совсем недавно. А из-за того, что у Тимура часто бывают командировки, он не сможет регулярно посещать их.

"Я бы уже искала, правда. Мия очень просит еще о сестренке. Но я представляю, что надо снова собирать документы, ждать школу, ходить на учебу, которую нельзя пропускать, а у мужа сейчас и без того много работы. Он точно не сможет быть привязанным к Киеву и отдавать учебе один день в неделю", - рассказала Инна.

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Поэтому, как говорит девушка, пока они не спешат с усыновлением еще одного ребенка.

Напомним, недавно Тимур и Инна Мирошниченки усыновили двухлетнего мальчика. У малыша есть серьезные проблемы со здоровьем, однако звездных родителей это не смутило. Они вместе с Марселем преодолевают все жизненные препятствия. К слову, мальчик очень изменился за последнее время.

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