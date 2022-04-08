Украинская артистка Снежана Бабкина с мужем и тремя детьми покинула Украину.

Сергей и Снежана Бабкины вместе с тремя детьми сейчас находятся в Германии. После начала широкомасштабной войны РФ против Украины семья выехала из Харькова в Днепр, а потом отправилась в Европу. Снежана призналась - винила себя за то, что покинула Украину.

Об этом она рассказала в интервью программе "Зірковий шлях".

Бабкина говорит - было яркое ощущение вины за то, что выехала из родной страны в такой период, однако потом пришло осознание того, что помогать можно и на расстоянии.

"В первые дни в Германии я стала чувствовать вину, потому что многие наши мужчины, волонтеры, музыканты – в Харькове, а мы здесь, и мы не можем их вывезти. Мы можем им только помогать. Угнетать себя – это путь в никуда, ты съешь себя и в конце концов станешь больным", - рассказала Снежана.

"Когда ты что-нибудь делаешь – исчезает чувство вины и появляется источник энергии", - уточнила Бабкина.

Напомним, Осадчая опубликовала письмо ребенка к погибшей матери.

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