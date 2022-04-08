Телеведущая выложила фотографию письма ребенка, мать которого расстреляли "орки".

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась с подписчиками фотографией письма девятилетнего ребенка, чья мама умерла из-за обстрела оккупантами.

"Письмо сына к маме. Они убегали на машине из Гостомеля и их расстреляли орки. Мама погибла, мальчик 9 лет выжил. Он застрял в машине и после аварии не мог выбраться. Его вытащили люди и забрали в подвал", - написала Осадчая в Instagram.

"Мама, это письмо - это подарок тебе на 8 марта. Если ты думаешь, что зря меня воспитывала, то ты не права. Спасибо за лучшие 9 лет жизни. Огромное спасибо за детство! Ты самая лучшая мама в мире. Я тебя никогда не забуду. Желаю тебе счастья на небесах! Желаю тебе попасть в рай! Встретимся в раю! Я постараюсь хорошо себя вести, чтобы попасть в рай! Целую тебя, Галя!", - сказано в письме.

"Сколько боли… Дети, вы не заслужили этот ужас… Нет сил пережить детское горе", - прокомментировала Екатерина Осадчая.

"Это мучительно больно", "Господи детки наши, Боже мой….", "Это разрывает сердце. Как хочется их всех обнять, Господи!", "Почему мы не можем остановить время и вернуть жизнь этих ангелов?", - пишут комментаторы под публикацией.

Напомним, Осадчая пожелала россиянам гореть в аду, ведь каждый их них ответственен за то, что сейчас происходит в Украине.

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