Поклонники пришли в восторг от нового фото певицы.

Украинская певица Ирина Билык опубликовала в своем инста-блоге новую фотографию, на которой предстала в стильном костюме - жакете, юбке с высоким разрезом на бедре и колготках в сеточку. Интересной деталью на пиджаке стали конусы, пришитые на груди.

Также Билык распустила волнистые локоны, нанесла яркий макияж с акцентом на красные губы и дополнила образ лаконичными украшениями.

"Есть огромное желание пошалить. Кто со мной?", - подписала фото Билык и добавила хештег #вечерперестаетбытьтомным.

"Постройнела, умница", "Ах, какая женщина", "Пошалить я всегда "за"", "Очень красивая", "Да кто ж угонится за такой звездой? Все стухнут рядом", "Бомбический человек", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, Ирину Билык, как и многих других звезд украинского шоу-бизнеса обвиняют в пластических операциях.

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Автор: Диана Могилевич