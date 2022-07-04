Первая леди честно ответила на философский вопрос.

Первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью журналистам итальянской программы Porta a Porta, в котором рассказала о войне в нашей стране и ответила, боится ли она смерти.

"Если кто вам будет говорить, что во всех украинских городах, кроме фронтовых, тихо и безопасно, то это циничная российская пропаганда. Наши люди, наши дети ложатся спать, не зная, проснутся ли завтра. Потому что российская ракета может прилететь в любое время, как это на днях случилось на Одесщине, в Николаеве, в Киеве", - сказала Зеленская.

Также журналисты задали ей философский вопрос: не боится ли она смерти?

"Скорее боюсь людей, которым безразлична их жизнь. Это значит, что им безразличны и жизни других, раз собственную не ценят. В этом разница между нами и русскими захватчиками – для нас важна каждая жизнь", - добавила Зеленская.

Напомним, ранее Елена Зеленская рассказала, покидала ли Украину после начала полномасштабной войны.

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