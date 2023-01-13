Защитницу критикуют за то, что она слишком часто появляется в публикациях СМИ. Также ее обвинили во вранье по поводу воинской службы.

Снайперша Евгения Эмеральд, которая недавно попала в больницу, поделилась, что в ее адрес продолжает литься хейт. Негативные комментарии пишут из-за того, что она якобы пиарится в СМИ. У себя в блоге защитница решила поднять эту тему и вот что написала:

"А почему одни люди становятся известными артистами, а другие нет? Это жизнь! Надо учиться больше радоваться. Кому-то везет, а кому-то нет. Хочу напомнить, кто наш враг. Зачем воевать друг с другом?"

Также Эмеральд в шутку добавила: "Если "диванникам" будет легче, считайте, что меня не было на войне. Выдыхайте, я давно в тылу, а скоро в декрет (а после родов сразу в Раду)".

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Беременная военнослужащая также уточнила, что ранее более болезненно воспринимала весь негатив, а сейчас научилась контролировать свои эмоции. Теперь она смеется над теми, кто пытается ее травить в соцсетях.

"Я прошла все этапы: от слез и отчаяния до юмора. Сейчас я получаю удовольствие от каждого плохого комментария в фейсбуке (а их много), потому что с каждым хейтом понимаю, что я впереди. Мне просто жалко всех этих злых людей! Они меня проклинают, утверждают, что я не была на фронте, что у меня накачана вся внешность, что я залетела в танке, окопе, еще где-то. Постоянно пишут, как я им надоела, но читают и комментируют все! Пишут, что я любовница политика, что я плачу за все статьи. Пишите еще больше! Когда мне надоедают социальные сети, или лень давать интервью – вы меня вдохновляете", - резюмировала военнослужащая.

Кто такая Евгения Эмеральд

Снайпер полка специального назначения НПУ "Сафари". До полномасштабного вторжения 24 февраля Евгения была успешной предпринимательницей, занималась ювелирным делом, но потом решила защищать свою родину.

Осенью прошлого года она вышла замуж, а вскоре сообщила, что ждет ребенка.

Недавно стало известно, что Евгения попала в больницу из-за плохого самочувствия после гриппа.

Напомним, украинские защитницы снялись для известного глянца.

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