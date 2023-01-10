Девушка плохо себя чувствовала после перенесенного гриппа.

Украинская защитница Евгения Эмеральд рассказала, что дважды переболела гриппом. Из-за плохого самочувствия она попала в больницу, будучи на 27 неделе беременности.

"Кратко о моем отсутствии. За месяц я дважды переболела гриппом и после последнего я немного плохо себя чувствовала… Теперь я нахожусь под полным наблюдением", - рассказала снайперша в инста-сториз.

Она добавила, что в больнице чувствует себя как на курорте - условия в клинике хорошие и еда вкусная.

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"Надеюсь, вы не забыли обо мне за месяц отсутствия. Как прийду в себя, хочу многое рассказать о беременности, о крутых детских вещах (сейчас такое все современное), о ваших шикарных подарках, о своем синдроме гнездования", - добавила Эмеральд.

Кроме того, она заинтриговала поклонников новостью, что будет снимать роды.

Личная жизнь Евгении Эмеральд

У Евгении есть ребенок от предыдущих отношений. Девушка неоднократно рассказывала, что дочь ею очень гордится. И хоть с отцом ребенка у нее не сложились отношения, она нашла свою любовь на войне, и уже 14 октября вышла замуж. Сейчас она ждет второго ребенка.

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