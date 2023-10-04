20-летний певец живет в квартире, которую он получил за победу на шоу.

Украинский певец и победитель 10 сезона талант-шоу "Голос країни" Роман Сасанчин показал, как он сейчас живет. Артист вместе с женой и дочерью проживают в пригороде Киева, в квартире, которую он выиграл на шоу.

К ним в гости пришел ведущий "Сніданку з 1+1" Тимур Мирошниченко. Сасанчин и его избранница показали свое семейное "гнездышко".

Как оказалось, молодые супруги еще не успели сделать ремонт. Сейчас они обустроили только одну комнату - спальню. Там Сасанчин и его семья проводят большую часть своего времени.

Другие же комнаты пока ждут ремонта. Сасанчин планирует все закончить, а пока его семья спит в одной комнате. У маленькая Элизы, дочери артиста, есть собственная кроватка, а сам певец обустроил локацию для работы - в углу комнаты стоит его мини-студия.

Впрочем, молодая семья не унывает. Сасанчин зарабатывает деньги на ремонт и не боится работы, а его жена занимается воспитанием дочери и активно ведет свой блог в соцсетях.

Смотрите сюжет о победителе "Голосу країни" с 2:10:42.

Напомним, ранее Сасанчин честно ответил, почему он не на фронте.

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