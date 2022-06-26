Недавно российский актер снова поддержал оккупантов на Донбассе.

Российский актер Михаил Пореченков запомнился зрителям как агент национальной безопасности Алексей Николаев. Всю свою карьеру он играл исключительно сотрудников ФСБ, ментов и военных, паразитируя на образе мускулистого суперагента, размахивающего оружием.

Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом. Но времена менялись, и на смену незамысловатым детективам начала нулевых пришло новое кино, в котором Пореченкову места не нашлось.

"Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, русский командос решил перепрофилироваться с актера на пропагандиста. Однако собственное шоу артисту не дали. Он начал агитировать за Путина", - отметили журналисты.

Поговаривают, что и-за неудачного периода в карьере актер начал много пить и очень скоро скатился на дно. В кино он почти не снимался, а вот со страниц желтой прессы не сходил: он устраивал пьяные драки в аэропортах, попадал в аварии и раз за разом ругался с коллегами по цеху.

"Окончательно съехал крышей Пореченков в 2014-м, когда не просто поддержал аннексию Крыма и войну на Донбассе, а лично приехал в захваченный Донецк в качестве журналиста и на камеру устроил там охоту с оружием на мирных жителей", - говорится в сюжете.

Затем в карьере актера наступили нерукопожатные времена: его перестали приглашать на площадку и начали снимать с ролей уже утвержденных проектов.

Но вдруг он активизировался после начала полномасштабного вторжения РФ у Украину. Он даже приехал в оккупированный Донецк и поблагодарил оккупантов "за то, что они делают". Также он записывает стихи для переброшенных на войну в Украину российских срочников: "Мам, я - чудовище, прости".

Ранее поссийский актер Михаил Пореченков обратился к солдатам РФ, убивающим мирное население Украины. По его словам, они должны "держать строй" до конца.

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