17-летняя Злата рассказала, что в столице она планирует дать мастер-класс.

Старшая дочь известной телеведущей Ольги Фреймут, которая жила в США, вернулась в Киев. 17-летняя Злата Митчелл уже показала первые кадры из столицы.

Кроме этого, дочь Фреймут планирует дать в Киеве мастер-класс. Девушка занимается танцами, а потому эффектно анонсировала это событие на своей странице в Instagram.

Так, Злата устроила дерзкие танцы на каблуках. Дочь Фреймут показала свои "па" и поразила необычными движениями. Заметно, что девушка уверенно держится на высоких каблуках. Она с легкостью танцевала и держала равновесие.

В описании к видео Злата написала, что очень соскучилась по Киеву. Однако сколько дочка Фреймут будет находиться в столице - неизвестно.

В комментариях фаны признали, что дерзкие танцы Златы их удивили. Впрочем, девушке удалось приятно поразить своими движениями. Комментаторы пишут:

"Какая крутая девочка у мамы получились! И совсем не похожа на маму!"

"Малая, то поджог"

"Это очень жарко"

"Девочка, ты невероятная"

"Такая талантливая"

"Мне нравится!".

Танец дочери Ольги Фреймут - видео

Напомним, недавно уже стало о возвращении в Украину и самой Ольги Фреймут. Ведущая впервые отправилась на родину с начала полномасштабной войны РФ против нашей страны. Впрочем, она получила немало критики. Все из-за анонса новых лекций, тематику которых поняли не все.

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