Старшая дочь известной телеведущей Ольги Фреймут, которая жила в США, вернулась в Киев. 17-летняя Злата Митчелл уже показала первые кадры из столицы.
Кроме этого, дочь Фреймут планирует дать в Киеве мастер-класс. Девушка занимается танцами, а потому эффектно анонсировала это событие на своей странице в Instagram.
Так, Злата устроила дерзкие танцы на каблуках. Дочь Фреймут показала свои "па" и поразила необычными движениями. Заметно, что девушка уверенно держится на высоких каблуках. Она с легкостью танцевала и держала равновесие.
В описании к видео Злата написала, что очень соскучилась по Киеву. Однако сколько дочка Фреймут будет находиться в столице - неизвестно.
В комментариях фаны признали, что дерзкие танцы Златы их удивили. Впрочем, девушке удалось приятно поразить своими движениями. Комментаторы пишут:
- "Какая крутая девочка у мамы получились! И совсем не похожа на маму!"
- "Малая, то поджог"
- "Это очень жарко"
- "Девочка, ты невероятная"
- "Такая талантливая"
- "Мне нравится!".
Танец дочери Ольги Фреймут - видео
Напомним, недавно уже стало о возвращении в Украину и самой Ольги Фреймут. Ведущая впервые отправилась на родину с начала полномасштабной войны РФ против нашей страны. Впрочем, она получила немало критики. Все из-за анонса новых лекций, тематику которых поняли не все.