Певица дала интервью и рассказала, почему артисты и спортсмены не могут быть "вне политики".

Украинская певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина появилась на обложке легендарного британского издания The Times. Читатели смогут увидеть не только фото звезды, а еще и ее интервью.

На своей странице в Instagram Санина уже поделилась радостной новостью и показала обложку The Times. Певица также рассказала, какой месседж она пыталась донести в интервью.

"Развернутое интервью о The Hardkiss, Евровидении, жизни. Но самое главное - мне дали возможность озвучить важные месседжи: культура и спорт не могут быть "вне войны и политики", и почему преступникам не место на Евровидении", - сообщила Санина.

Видео дня

Для фотосессии Санина выбрала эффектный образ. она примерила боди с яркими камнями, также ей сделали высокий хвост и эффектный макияж. Лицо певицы украсили стразами.

Реакция комментаторов

В комментариях фанаты поздравляют певицу с важным событием. Пользователи пишут:

"Украина гордится тобой, Юля"

"Юля, вы должны быть звездой мирового масштаба. Ваш уровень уже давно стал мировым, в нашей стране мало таких групп, которые делают такие спектакли на концертах"

"Юля, все ценители вашего творчества очень ждали того, что о вас узнает весь мир! Вы звезда мирового масштаба! А еще очень талантливый, трудолюбивый, скромный, добрый, честный и умный человек! Поздравляем, восхищаемся, гордимся, благодарим за ваш труд и за вашу преданность Украине!".

Напомним, ранее стало известно, что Юлия Санина стала ведущей "Евровидения-2023". Певица рассказывала, что ей пришлось долго скрывать это от друзей и родных.

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