цей матеріал доступний українською

"Богиня": фронтвумен группы The Hardkiss поразила фанатов ярким образом

15:22, 27 июля 2020
Звезды
138 0
Юля показала фото / instagram.com/the_hardkiss

Читайте также"Неоновый демон": солистка The Hardkiss радикально изменила внешность (фото)

Девушка предстала в черном платье с прозрачными воланами на рукаве. А дополнили образ массивные серьги-кольца. На лицо Санина нанесла вечерний макияж, выделив губы темно-фиолетовой помадой. На фоте видно закат.

"Боже, Юля, какая же вы шикарная! Не знаю как это возможно, но я считаю, что вы с каждым днём становитесь прекраснее! Обожаю", "Это один из лучших образов", "Идеальная", - написали фанаты.

Юля показала новый образ / instagram.com/the_hardkiss

Как сообщал УНИАН, Санина стала участницей проекта "Танцы со звездами".

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter