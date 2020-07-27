"Богиня": фронтвумен группы The Hardkiss поразила фанатов ярким образом
15:22, 27 июля 2020Звезды
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Юлия Санина опубликовала новые фото.
Юля показала фото / instagram.com/the_hardkiss
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует возле моря.
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Девушка предстала в черном платье с прозрачными воланами на рукаве. А дополнили образ массивные серьги-кольца. На лицо Санина нанесла вечерний макияж, выделив губы темно-фиолетовой помадой. На фоте видно закат.
"Боже, Юля, какая же вы шикарная! Не знаю как это возможно, но я считаю, что вы с каждым днём становитесь прекраснее! Обожаю", "Это один из лучших образов", "Идеальная", - написали фанаты.
Юля показала новый образ / instagram.com/the_hardkiss
Как сообщал УНИАН, Санина стала участницей проекта "Танцы со звездами".
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