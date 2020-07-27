"Богиня": фронтвумен группы The Hardkiss поразила фанатов ярким образом

Юлия Санина опубликовала новые фото.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует возле моря.

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Девушка предстала в черном платье с прозрачными воланами на рукаве. А дополнили образ массивные серьги-кольца. На лицо Санина нанесла вечерний макияж, выделив губы темно-фиолетовой помадой. На фоте видно закат.

"Боже, Юля, какая же вы шикарная! Не знаю как это возможно, но я считаю, что вы с каждым днём становитесь прекраснее! Обожаю", "Это один из лучших образов", "Идеальная", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Санина стала участницей проекта "Танцы со звездами".

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