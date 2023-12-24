Ранее ходили слухи о том, что пара уже не вместе.

Вокруг Насти Каменских и Потапа ходит много слухов. Поговаривают, что пара на грани разрыва. К тому же блогер Богдан Беспалов рассказал, что продюсер неоднократно изменял своей супруге, поэтому она решила разорвать с ним отношения.

Долгое время ни Каменских, ни Потап никак не комментировали свои отношения. Однако сейчас в программе "Пекельні борошна" певица высказалась обо всех слухах.

Она в разговоре с Евгением Клопотенко заверила, что у них с Потапом все хорошо в браке.

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"У нас как между мужем и женой все отлично. Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что было очень много разных слухов. Но нет, все хорошо", - сказала Каменских.

Также певица отметила, что разделяет мнение относительно того, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок.

"Когда мужчина видит, что ты для него что-то сделала и даешь ему эту тарелочку, - все, он просто как будто снова в тебя влюбляется", - добавила артистка.

Напомним, ранее Настя Каменских призналась, что поправилась. Впрочем, певица заверила, что ей комфортно в этом весе.

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