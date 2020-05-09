Милла Йовович рассказала о своей бабушке - медике Второй мировой (фото)
Известная голливудская актриса Милла Йовович поздравила своих поклонников с Днем победы и рассказала о своих родных, которые прошли Вторую мировую войну.
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"Хочу всех поздравить с большим праздником, Днём Победы!.. В моей семье было много бойцов и солдат, которые сражались на войне", - написала в своем Instagram актриса, опубликовав фото своих бабушки и дедушки.
Йовович рассказала, что ее бабушка Татьяна Попова стала медсестрой и в 16 лет ушла на фронт.
"К своему 18-летию она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина", - рассказала Йовович.
Актриса также рассказала, что воевали и ее два дедушки, один из которых был в рядах югославских партизан.
"Когда дела идут плохо, я думаю о том, через что прошла моя бабушка, когда она была еще ребенком, и больше ничего не кажется таким сложным", - резюмировала артистка.