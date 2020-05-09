Милла Йовович рассказала о своей бабушке - медике Второй мировой (фото)

У актрисы много предков, прошедших Вторую мировую.

Известная голливудская актриса Милла Йовович поздравила своих поклонников с Днем победы и рассказала о своих родных, которые прошли Вторую мировую войну.

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"Хочу всех поздравить с большим праздником, Днём Победы!.. В моей семье было много бойцов и солдат, которые сражались на войне", - написала в своем Instagram актриса, опубликовав фото своих бабушки и дедушки.

Йовович рассказала, что ее бабушка Татьяна Попова стала медсестрой и в 16 лет ушла на фронт.

"К своему 18-летию она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина", - рассказала Йовович.

Актриса также рассказала, что воевали и ее два дедушки, один из которых был в рядах югославских партизан.

"Когда дела идут плохо, я думаю о том, через что прошла моя бабушка, когда она была еще ребенком, и больше ничего не кажется таким сложным", - резюмировала артистка.