Певица отметила, что все прошло хорошо.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала, что ей впервые пришлось быть под наркозом. Оказалось, что девушке нужна была эта процедура, чтобы вырвать и полечить зубы. Видео, как это происходило, Александра выложила у себя в Instagram.

"День, когда я в первый раз в жизни решилась быть под наркозом. Все начиналось достаточно позитивно, я улыбалась и меня старались все отвлекать своими интересными историями", - рассказала певица.

Далее она отметила, что врачи сделали ей 3D-снимки зубов и ввели препарат, чтобы она уснула.

Видео дня

Зарицкая говорит, что ничего не помнит и зря волновалась.

"Сон прошел хорошо, хотя меня водили даже в туалет, но я этого не помню. Вообще седация, то есть процесс снижения раздражительности путем применения седативных медикаментов, похожа по ощущениям, будто ты немножко перепила алкоголя. Но мое лечение прошло очень хорошо. Я не помню, как мне рвали зуб, я не помню, как мне их лечили, я просто была в интересном сне", - добавила девушка.

После процедуры Александра отметила, что ее забрала мама и они вместе поехали домой.

Сейчас у певицы заживают раны и она борется с отеками.

"Мое утро сейчас проходит в борьбе с опухшими щеками. Холод немного помогает", - написала она.

Напомним, недавно танцовщица Илона Гвоздева рассказывала о медицинской процедуре, которую делала впервые в жизни.

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