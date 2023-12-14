Двоих детей она рожала в Украине.

Недавно телеведущая Лилия Ребрик поделилась с поклонниками радостной новостью - она беременна в третий раз. Они с супругом Андреем Диким вскоре станут родителями еще одной девочки.

В интервью "Обозревателю" знаменитость рассказала, что планирует рожать малышку в Украине. В каком именно роддоме - они пока не знают, однако уже все необходимое для появления ребенка на свет уже подобрали.

Также Ребрик рассказала, как продвигается ремонт в их загородном доме, куда они переедут после рождения ребенка.

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"Ремонт в доме возобновили, но до рождения нашей девочки в марте точно не успеем туда заехать. Малышка будет с нами в спальне, а когда уже переедем – то каждая из девочек будет иметь свою комнату. К слову, из-за того, что у нас скоро будет еще один ребенок, внесли коррективы в планировку нашего жилья. И хорошо, что мы на время поставили на паузу внутренние работы, теперь имеем возможность скорректировать планы", - добавила Ребрик.

Отметим, Лилия Ребрик замужем за хореографом Андреем Диким. В браке у них родилось двое детей - Диана и Полина.

Напомним, ранее Лилию Ребрик захейтили за то, что она якобы забеременела третьим ребенком, чтобы ее муж откосил от армии. Телеведущая не стала молчать и ответила всем хейтерам.

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