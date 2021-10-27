Эмили Ратаковски готовится выпустить книгу о личной жизни.

Популярная американская модель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски впервые в подробностях рассказала о своих родах. В марте супермодель стала мамой.

Пережитым знаменитость откровенно поделилась в своей книге о личной жизни под названием "Мое тело". Произведение еще не вышло, но отрывки работы уже появились в сети, передает издание Time.

"Боль была всепоглощающей. Я чувствовала ее каждой клеткой своего тела. Я кричала и кусала подушки, но понимала, что малышу сейчас хуже, чем мне, – написала Ратаковски.

По словам модели, она наблюдала за процессом через зеркало:

"В зеркале, расположенном надо мной, я не узнавала своего лица: оно было пухлым и красным, а вены в моем храме были пульсирующими. Мое тело было опухшим, сырым и незнакомым. Все изменилось".

Напомним, Эмили Ратаковски родила сына супругу Себастьяну Бир-Маккларду 8 марта. Мальчика назвали Сильвестр Аполло Беар.

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Автор: Катерина Шварц