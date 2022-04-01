Певица показала трогательное фото с папой.

Украинская певица Злата Огневич показала трогательное фото с папой, и сообщила, что он уехал в Харьков лечить раненых.

Снимок она опубликовала в своем Instagram-блоге.

Папа Златы - врач, поэтому он отправился в Харьков помогать военным.

"Эти фото с папой как о другой жизни, из другого измерения. Сейчас папа по пути в Харьков, едет помогать раненым бойцам. Зная, какой он отличный врач, я уверена, что ему удастся помочь многим", - написала артистка и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка".

Огневич рассказала, что изо всех сил старается не думать о рисках, которые подстерегают ее папу.

"ВСУ и все подразделения защищают родную землю, врачи под обстрелами или в полутемных подвалах, оперируют, спасая жизнь другим, волонтеры ценой собственной жизни помогают людям. И даже дети… Они верят в то, что добро победит. А вместе с ними верим и мы взрослые", - написала Злата.

Напомним, недавно Злата Огневич засветила помолвочное кольцо.

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