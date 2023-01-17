Лия Меладзе рассказала, что в ней изменилось за последнее время.

Дочь известного композитора и продюсера Константина Меладзе Лия поделилась с поклонниками изменениями. Она рассказала, что за последний год почувствовала не только существенный духовный и интеллектуальный рост, но и физические изменения.

Она опубликовала фото, сделанное в зеркало. На снимке Лия позирует в коротком топе на узких бретельках и в штанах. Видно, что девушка довольно стройная.

Вот как сама Меладзе прокомментировала свои изменения:

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"Делала эти фото и думаю: "Кто это?" Я знала, что за год выросла морально, эмоционально, духовно, интеллектуально, потому что мы все сделали квантовый скачок в развитии, но внешность тоже является неотъемлемой частью нас, а я как-то не обращала на нее внимания".

Девушка добавила, что заметила изменение черт лица, веса и даже цвета волос.

"Сейчас началась деперсонализация, потому что достаточно взрослые черты лица, блондинистые волосы посреди зимы (кто со мной долго, знают, что такого никогда не было и не должно быть), плюс наибольший вес за все время. Все так кардинально изменилось, и как есть свободная минутка, интересно сравнивать "до" и "после", потому что если долго не сравнивать, можно быть в таком же ступоре, как я сейчас", - добавила дочь Константина Меладзе.

Кто такая Лия Меладзе

19-летняя дочь Константина Меладзе и Яны Сумм. Яна и Константин были вместе почти двадцать лет, но в 2013 году они расстались. Лия общается и с отцом, и с мамой.

В прошлом году девушка принимала участие в шоу "Голос країни", где поразила своим вокалом. Она неоднократно говорила, что ей хотелось бы проложить свой путь, а не быть тенью отца.

Напомним, 13-летняя дочь Веры Брежневой представила своего бойфренда.

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