Артисту подключили аппарат с дозатором, который подает препарат в вену, чтобы сердце не останавливалось.

У российского актера и музыканта Петра Мамонова, который несколько недель находится в коме, начало отказывать сердце.

Подробности о состоянии здоровья сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По данным издания, артисту подключили аппарат с дозатором, который подает препарат в вену, чтобы сердце не останавливалось. Также отмечается, что две недели назад у Мамонова отказали почки. Ему установили мультфильтрат для гемодиализа.

На данный момент основатель группы "Звуки Му" находится в состоянии сопора. У него диагностирована полиорганная недостаточность и пневмония.

"Легкие целиком и полностью на ИВЛ. Он находится в коме. Сегодня уже 18-е сутки. Там уже даже нет попыток самостоятельного дыхания, все гораздо сложнее. Кошмар сейчас будет. Мне тяжело... Когда была надежда, то говорила с удовольствием, а сейчас, когда все, кранты, чего уж там", - цитирует супругу музыканта Пятый канал.

По словам Ольги Мамоновой, последние дни она почти не спит.

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Петр Мамонов - состояния здоровье музыканта ухудшилось

1 июля стало известно, что Петр Мамонов был госпитализирован в больницу в Коммунарке. У 70-летнего основателя рок-группы "Звуки Му" был диагностирован коронавирус.

Вскоре у Мамонова начался сепсис. Врачи не смогли вывести его из комы. Артисту делают переливание крови.

Дежурный батюшка его уже соборовал и причастил.

Кто такой Петр Мамонов

Петр Мамонов известен как актер, радиоведущий и один из создателей группы "Звуки Му".

Артист снимался в фильмах: "Игла", "Такси-блюз", "Шапито шоу" и "Остров".

Он получил запрет на въезд в Украину из-за незаконного посещения временно оккупированного Крыма.

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Автор: Денис Прядко