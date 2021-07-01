70-летний российский артист находится в "Коммунарке" уже пять дней.

Российский актер и музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию из-за коронавируса. 70-летний артист находится в "Коммунарке".

Об этом изданию "Интерфакс" сообщила супруга Мамонова.

"Он в Коммунарке, самочувствие плохое, он в реанимации", - сказала Ольга Мамонова.

Сообщается, что российский актер был госпитализирован еще пять дней назад. Детали о состоянии Мамонова его жена не раскрыла.

Читайте такжеУмер украинский музыкант, клипы которого знают всеПетр Мамонов известен как актер, радиоведущий и один из создателей группы "Звуки Му". Артист снимался в фильмах: "Игла", "Такси-блюз", "Шапито шоу" и "Остров".

В 2007 году вокруг Мамонова разгорелся скандал из-за его высказывания о президенте РФ. "А Путин что? Он хлюпенький, он разведчик. Что он может? Это мы должны что-то делать!" - сказал тогда артист на церемонии вручения премии "Золотой орел".

Петру Мамонову, как сообщал УНИАН, ранее запретили въезд в Украину. Актер получил запрет из-за незаконного посещения временно оккупированного Крыма.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Полина Кузенко