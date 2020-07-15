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"Начинаю ее тормошить": Вова Остапчук показал постельное видео с любимой

12:00, 15 июля 2020
Звезды
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Пара показала видео / instagram.com/vova_ostapchuk

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На кадрах пара утром лежит в постели. В это время Вова будит свою возлюбленную.

"Кристина утром ставит три будильника с интервалом 10 минут. Я встаю с первым и начинаю ее тормошить", - подписал видео шоумен.

Стоит отметить, что Вова достаточно забавно будил свою возлюбленную. Он тормошил ее и говорил: "Зай, вставай! За тобой из военкомата пришли".

Вова будит любимую / Скриншот Instagram

Как сообщал УНИАН, шоумен Вова Остапчук заплакал от теста на COVID-19.

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