"Начинаю ее тормошить": Вова Остапчук показал постельное видео с любимой

Телеведущий показал постельное видео с Кристиной Горняк.

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук показал постельное видео со своей возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк.

Читайте такжеШоумен Владимир Остапчук показал, как целуется с возлюбленной

На кадрах пара утром лежит в постели. В это время Вова будит свою возлюбленную.

"Кристина утром ставит три будильника с интервалом 10 минут. Я встаю с первым и начинаю ее тормошить", - подписал видео шоумен.

Стоит отметить, что Вова достаточно забавно будил свою возлюбленную. Он тормошил ее и говорил: "Зай, вставай! За тобой из военкомата пришли".

Как сообщал УНИАН, шоумен Вова Остапчук заплакал от теста на COVID-19.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram