"Начинаю ее тормошить": Вова Остапчук показал постельное видео с любимой
12:00, 15 июля 2020Звезды
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Телеведущий показал постельное видео с Кристиной Горняк.
Пара показала видео / instagram.com/vova_ostapchuk
Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук показал постельное видео со своей возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк.
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На кадрах пара утром лежит в постели. В это время Вова будит свою возлюбленную.
"Кристина утром ставит три будильника с интервалом 10 минут. Я встаю с первым и начинаю ее тормошить", - подписал видео шоумен.
Стоит отметить, что Вова достаточно забавно будил свою возлюбленную. Он тормошил ее и говорил: "Зай, вставай! За тобой из военкомата пришли".
Вова будит любимую / Скриншот Instagram
Как сообщал УНИАН, шоумен Вова Остапчук заплакал от теста на COVID-19.
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