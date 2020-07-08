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"Это просто жесть": шоумен Вова Остапчук заплакал от теста на COVID-19

11:28, 08 июля 2020
Звезды
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Вова сдал анализ / фото instagram.com/vova_ostapchuk

Оказывается, что Вова готовится к съемкам программы, и перед этим все обязательно должны пройти тест. По его словам, он плакал, чихал и кашлял после того, как тонкие палочки засунули ему в нос.

Вова заплакал / Скриншот Instagram

Чуть позже шоумен выложил в сториз справку о том, что коронавирус у него не обнаружили и он абсолютно здоров.

Вова здоров / Скриншот Instagram

Как сообщал УНИАН, Остапчук поделился трогательными кадрами с дочкой.

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