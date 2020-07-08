"Это просто жесть": шоумен Вова Остапчук заплакал от теста на COVID-19

Остапчук сдал тест на коронавирус.

Украинский шоумен Вова Остапчук опубликовал в инста-сториз видео, как у него с глаз текут слезы.

Оказывается, что Вова готовится к съемкам программы, и перед этим все обязательно должны пройти тест. По его словам, он плакал, чихал и кашлял после того, как тонкие палочки засунули ему в нос.

Чуть позже шоумен выложил в сториз справку о том, что коронавирус у него не обнаружили и он абсолютно здоров.

Как сообщал УНИАН, Остапчук поделился трогательными кадрами с дочкой.

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