"Это просто жесть": шоумен Вова Остапчук заплакал от теста на COVID-19
11:28, 08 июля 2020Звезды
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Остапчук сдал тест на коронавирус.
Вова сдал анализ / фото instagram.com/vova_ostapchuk
Украинский шоумен Вова Остапчук опубликовал в инста-сториз видео, как у него с глаз текут слезы.
Оказывается, что Вова готовится к съемкам программы, и перед этим все обязательно должны пройти тест. По его словам, он плакал, чихал и кашлял после того, как тонкие палочки засунули ему в нос.
Вова заплакал / Скриншот Instagram
Чуть позже шоумен выложил в сториз справку о том, что коронавирус у него не обнаружили и он абсолютно здоров.
Вова здоров / Скриншот Instagram
Как сообщал УНИАН, Остапчук поделился трогательными кадрами с дочкой.
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