"Вам надо вы и рожайте": Вова Остапчук поразил фанатов новыми фото с любимой

Телеведущий показал новые фото с Кристиной Горняк.

Украинский телеведущий Вова Остапчук опубликовал в Instagram новые фотографии со своей возлюбленной Кристиной Горняк.

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Пара снялась в фотосессии, на которой примерила модные свитшоты и худи. На вещах напечатаны жизненные фразы, такие как "подбешиваю", "вам надо вы и рожайте", "алкозож" и прочее.

Как сообщал УНИАН, ранее Остапчук раззадорил фанатов гавайским "луком" на кухне.

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