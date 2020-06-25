"Вам надо вы и рожайте": Вова Остапчук поразил фанатов новыми фото с любимой
14:31, 25 июня 2020Звезды
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Телеведущий показал новые фото с Кристиной Горняк.
Остапчук показал фото / фото instagram.com/vova_ostapchuk
Украинский телеведущий Вова Остапчук опубликовал в Instagram новые фотографии со своей возлюбленной Кристиной Горняк.
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Пара снялась в фотосессии, на которой примерила модные свитшоты и худи. На вещах напечатаны жизненные фразы, такие как "подбешиваю", "вам надо вы и рожайте", "алкозож" и прочее.
Как сообщал УНИАН, ранее Остапчук раззадорил фанатов гавайским "луком" на кухне.
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