Певец категорически не поддерживает позицию Анны в соцсетях.

Известный украинский певец Владимир Дантес вместе с журналисткой Раминой Эсхакзай и блогершей Еленой Мандзюк обсудили поведение другой скандальной инфлюенсерки Анны Алхим. Артист раскритиковал женщину и заявил, что не поддерживает ее позицию.

Знаменитости в проекте "30+" вспомнили, как блогерша постоянно слушает российских исполнителей и их песни, а также смотрит российские фильмы. Более того, она активно это демонстрирует в своем Instagram. Также звезда сети отказывается переходить на украинский язык, за что неоднократно попадала в скандалы.

Такую позицию на третий год полномасштабного вторжения Дантес категорически не поддерживает. По его словам, Анна идет под российское влияние и таким образом пытается сохранить русскоязычную аудиторию в своем блоге.

"Она поддается на призывы другого (российского - УНИАН) общества. Она идет в протест. Ей другие говорят: "Аня, ты молодец, ты ложишься под имперские мысли. Империя - супер". Она выбирает вот эту, для нас галимую, тропу и идет по ней. Она привыкла нравиться вот этим людям", - высказался Владимир.

Артист убежден, что Алхим специально провоцирует скандалы, чтобы привлекать к себе внимание и не терять популярность в сети. Дантес говорит, что интерес подписчиков быстро исчезнет, когда она начнет вести себя по-другому, например, откажется от российского контента.

Напомним, ранее блогерша Алхим попала в очередной скандал из-за языка. Она эмоционально выразила свою позицию в сети.

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