У двухлетнего малыша диагностировали диабет.

Сын певицы Таисии Повалий - Денис - рассказал о болезни двухлетнего сына. Мужчина долго не решался поделиться этим с поклонниками, но на фоне войны понял, что этот диагноз не такой страшный.

"Только сейчас узнаешь, что главное в этой жизни взаимоподдержка, понимание, что ты не один", - написал Денис.

Также он пересказал слова врачей о том, что сейчас диабет распространен именно среди маленьких детей, но никто не знает причины.

Напомним, певица Таисия Повалий молчит о войне в Украине. С 24 февраля она еще ни разу не высказывалась по этому поводу. К слову, сейчас ее страница в Instagram в Украине заблокирована.

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