Никита Пресняков ждал, что бой будет жестче, победа не принесла ему должной радости.

Внук российской певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков не так давно встретился на ринге со скандальным актером Алексеем Паниным. Оказалось, родственник Примадонны ожидал от боя чего-то большего.

Своими впечатлениями от поединка с Паниным Пресняков поделился российскому изданию "Пятый канал".

Пугачева не пришла поддержать внука на ринге, как и его мать - певица Кристина Орбакайте. Смотреть на бой захотела лишь жена Преснякова Алена Краснова. Когда Панин предложил ему драться, он без раздумий согласился.

По словам Преснякова, он давно хотел встретиться с актером на ринге, так как тот не единожды задевал его честь.

"У него какие-то странные претензии ко мне, что всю жизнь я добиваюсь только благодаря своим родственным связям", - указал Пресняков.

Внук Пугачевой был обижен словами Панина о том, что тот якобы пользуется связями и именем своих родственников. Помимо этого, Преснякову не нравятся многие поступки актера.

На ринге внук Пугачевой одержал победу. Он быстро отправил Панина в нокдаун, актер много падал и не мог с достоинством выносить удары. Однако победа не принесла Преснякову радости. Он считает актера слабым противником и даже отметил, что ему было неинтересно драться со скандальным "любителем ног".

"Я ожидал, что бой будет намного жестче. То есть я даже не предполагал, что Панин в настолько никудышной форме. То есть он иногда падал просто от того, что я его оттолкнул, или оттого, что он резко согнулся. У него просто теряется координация", - отметил Пресняков.

Сам же Панин был огорчен проигрышем. Также его расстроило, что после боя Пресняков не подошел к нему с разговором и не пожал ему руку. Сам же внук Пугачевой считает, что он сделал то, о чем мечтала вся Россия - поставил Панина на место.

Напомним, не так давно стало известно, что у Никиты Преснякова опухоль желчного пузыря. Врач считает, что у внука Пугачевой также есть риск развития онкологии.

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