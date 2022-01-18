Внук российской певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков не так давно встретился на ринге со скандальным актером Алексеем Паниным. Оказалось, родственник Примадонны ожидал от боя чего-то большего.
Своими впечатлениями от поединка с Паниным Пресняков поделился российскому изданию "Пятый канал".
Пугачева не пришла поддержать внука на ринге, как и его мать - певица Кристина Орбакайте. Смотреть на бой захотела лишь жена Преснякова Алена Краснова. Когда Панин предложил ему драться, он без раздумий согласился.
По словам Преснякова, он давно хотел встретиться с актером на ринге, так как тот не единожды задевал его честь.
"У него какие-то странные претензии ко мне, что всю жизнь я добиваюсь только благодаря своим родственным связям", - указал Пресняков.
Внук Пугачевой был обижен словами Панина о том, что тот якобы пользуется связями и именем своих родственников. Помимо этого, Преснякову не нравятся многие поступки актера.
На ринге внук Пугачевой одержал победу. Он быстро отправил Панина в нокдаун, актер много падал и не мог с достоинством выносить удары. Однако победа не принесла Преснякову радости. Он считает актера слабым противником и даже отметил, что ему было неинтересно драться со скандальным "любителем ног".
"Я ожидал, что бой будет намного жестче. То есть я даже не предполагал, что Панин в настолько никудышной форме. То есть он иногда падал просто от того, что я его оттолкнул, или оттого, что он резко согнулся. У него просто теряется координация", - отметил Пресняков.
Сам же Панин был огорчен проигрышем. Также его расстроило, что после боя Пресняков не подошел к нему с разговором и не пожал ему руку. Сам же внук Пугачевой считает, что он сделал то, о чем мечтала вся Россия - поставил Панина на место.
Напомним, не так давно стало известно, что у Никиты Преснякова опухоль желчного пузыря. Врач считает, что у внука Пугачевой также есть риск развития онкологии.