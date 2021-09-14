У Никиты Преснякова опухоль желчного пузыря.

Врачи обнаружили у российского артиста, внука Аллы Пугачевой, Никиты Преснякова, доброкачественную опухоль желчного пузыря.

В интервью "Пятому каналу" хирург Дмитрий Монахов рассказал, какую опасность предоставляет заболевание Преснякова.

"Нужно различать, единичный это полип или множественный. Если полипов более трех, то речь идет о полипозе желчного пузыря - это предраковое заболевание, связано с высоким риском развития онкологии", - сказал врач.

Также он добавил, что если специалисты обнаружили одиночный полип, то никакой опасности для здоровья он не несет и жизни не грозит. Кроме того, Монахов сказал, что полипы можно обнаружить только с помощью УЗИ. Чаще всего заболевание протекает бессимптомно.

По словам специалиста, существуют псевдополипы, которые лечатся с помощью таблеток и правильного питания. И если Никите Преснякову как раз назначили диету, то, скорее всего, у него нашли именно псевдополипы.

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Никита Пресняков - это сын певца Владимира Преснякова и певицы Кристины Орбакайте, дочери Аллы Пугачевой.

21 октября 2014 года Никита на церемонии награждения "Прорыв года-2014" по версии журнала MODA topical получил награду в номинации "Дебют". В 2015 году спел дуэтом вместе с Владимиром Пресняковым-младшим и снялся в клипе "Сердце пленных не берёт".

В 2021 году вышел клип-кавер на легендарный хит американской рок-группы Evanescence "Bring me to life", в котором участвовал и Никита совместно с блоггером и певицей Ольгой Зиминой. Сейчас он является солистом группы Multiverse.

Известно, что 27 июля 2017 года женился на Алене Красновой, с которой позже поселился в квартире, подаренной им Аллой Пугачевой.

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Автор: Диана Могилевич