С новой возлюбленной он познакомился на Бали.

Главный герой 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Алекс Топольский так и не смог построить отношения с победительницей Катей Лозовицкой вне проекта. Однако в начале большой войны он уехал на Бали, где вскоре познакомился с девушкой.

Как ранее рассказывал бизнесмен, он увидил ее в кафе. Девушка сразу ему понравилась, поэтому он попросил официантку принести ей самый вкусный десерт за его счет. Так они и познакомились.

Сейчас же он говорит, что часто ходит на свидания, и с каждым днем все больше и больше влюбляется в девушку.

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"Каждый день все больше влюблюсь в мою love", – написал Топольский в своем Telegram-канале.

Однако никаких подробностей о новой возлюбленной он не раскрыл. Поклонники до сих пор не знают ее имени.

Напомним, ранее Алекс Топольский рассказал, сколько платит за жизнь на Бали. Он похвастался, что может обеспечить себе достойную жизнь у океана. Также экс-"холостяк" добавил, что много работает, поэтому в бытовых вопросах ему помогают специально обученные люди.

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