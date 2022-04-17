Артиста внесли в "черный список" за антивоенные призывы.

Украинский музыкант Владимир Дантес поделился новостью о том, что Россия объявила его своим врагом.

Дантес попал в "черный список" из-за того, что восхваляет батальон "Азов" и призывает россиян выходить на митинги и устраивать антивоенные протесты.

"Мы украинские евреи еще те засранцы", - с юмором прокомментировал Дантес.

Также он спросил, почему так долго рассматривали его кандидатуру. Отметим, украинские артисты, которые поддерживают нашу страну в развязанной РФ войне, занимаются волонтерством и помогают мирному населению, гордятся тем, что попали в этот "черный список".

Кроме того, среди врагов России также есть Надя Дорофеева, Дмитрий Комаров, Владимир Кличко, Евгений Комаровский и другие.

Напомним, ранее Дантес эмоционально спел о войне в Украине.

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