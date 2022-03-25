В новом песне Дантес акцентировал на том, что россияне и украинцы - не один народ.

Украинский певец Владимир Дантес опубликовал видео, на котором играет на гитаре и поет о войне в Украине.

В новой песне Дантес говорит о том, что россияне вторглись в независимую Украину и устроили здесь полномасштабную войну, при этом они якобы не знали, что идут воевать с украинским народом.

К слову, Дантес назвал президента РФ Владимира Путина зверем, ведь нормальный человек не отдал бы приказ убивать мирных людей.

"Вы уносите жизнь, дома, вы, с*ки, уносите мое детство! Я не знаю, каким нужно быть зверем, чтобы отдать такой приказ. Не знаю, каким нужно быть чудовищем, чтобы выполнить этот приказ", – сказал артист.

Напомним, ранее Светлана Лобода впервые четко выразила позицию о войне в Украине.

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