Что с ним произошло - неизвестно.

Певец и комик Владимир Дантес рассказал поклонникам, какой подарок сделал своей возлюбленной Даще Кацуриной. Если вы подумали, что речь сейчас пойдет о привычных для девушек подарков, то нет...

Владимир повел Дашу на капельницу. На своей странице в Instagram он поделился, что повел свою возлюбленную на специальную процедуру, во время которой организм очищается и получает необходимые витамины.

"Что вы знаете о топовых послепраздничных свиданиях? Подарил Даше поход на витаминно-очистительную капельницу", - поделился Дантес в сториз.

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Однако, как выяснилось позже, именно Дантес, а не Кацурина, лежал под капельницей.

"Зимний сон плавает в моем горшке", - добавил Дантес.

Позже он отметил, что это була шутка относительно того, что он именно Даше подарил такую процедуру. Вероятно, артисту стало плохо, но, чтобы не пугать поклонников, он решил добавить немного юмора в ситуацию.

Что именно с ним произошло - неизвестно. Сейчас рядом с ним находится его девушка.

Напомним, ранее Надя Дорофеева ответила, общается ли с Дантесом после развода.

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