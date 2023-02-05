Его до сих пор критикуют за то, что он сбежал из Украины во время войны.

Украинский хореограф Влад Яма еще в начале полномасштабного российского вторжения уехал с семьей в США. За это его неоднократно хейтили в сети. Долгое время он удалял негативные комментарии и отмалчивался по этому поводу, однако сейчас все же решил ответить.

После того, как он опубликовал фото с пляжа в Майами, на него обрушилась очередная тонна критики. Пользователи сети призывали его вернуться в Украину и вступить в ряды ВСУ, чтобы защищать родную страну от российских оккупантов.

Однако сам Влад в инста-сториз написал, что не собирается никому ничего доказывать.

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"Да, ситуация экстремальная. Каждый имеет право на свое мнение, но я не вижу смысла кому-то что-то доказывать, есть дела поважнее", - написал Яма.

Его поддержала и жена Лилиана. Она написала, что никто не имеет право осуждать выбор любого человека.

"Никто не имеет права осуждать право выбора каждого из нас! Не судите, чтобы вас не судили. Никто не знает обстоятельства каждого", - написала девушка.

Напомним, ранее Слава Демин пожаловался, что Влад Яма заблокировал его в соцсетях.

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