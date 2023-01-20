Ведущий пытался выяснить причину, но Яма ему не отвечает.

Украинский ведущий Слава Демин рассказал, что хореограф Влад Яма, который с начала полномасштабного российского вторжения находится в США, заблокировал его в Instagram. В немилость попал и его 12-летний сын.

Как рассказал Демин в своей программе "Слава ПРО", последний раз он общался с Ямой еще летом, когда брал у него интервью. Ведущий заподозрил, что мог впасть в немилость после того, как Влада раскритиковали за его местонахождение во время войны.

"В последний раз мы с ним общались еще летом и ничего не предвещало беды. Честно говоря, я так и не понял, за что впал в немилость у Влада, потому что его жена Лиля меня не заблокировала. Возможно, это все из-за последнего нашего интервью, где Влад сказал, что сейчас в США", - сказал Демин.

Он добавил, что обижается на Влада, так как тот не отвечает на его сообщения. Хотя сам Слава хотел поговорить и все выяснить.

Влад Яма уехал в США

Влад Яма в начале полномасштабного вторжения России в Украину с женой и сыном уехал в США. Он выступает на благотворительных концертах, рассказывает об ужасах войны в соцсетях, однако возвращаться пока не планирует.

За это его неоднократно критиковали. Яма говорит, что для него важно, чтобы его семья была в безопасности.

Напомним, ранее Влад Яма показался впервые за долгое время и наткнулся на хейт.

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