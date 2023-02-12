Хореограф пытался унизить ведущего, которому сам же давал интервью.

Ведущий Слава Демин рассказал, как хореограф Влад Яма отомстил ему за хейт после скандального интервью. Летом танцор рассказал, что он в США, после этого он начал получать немало негативных комментариев.

Пользователи сети обвиняют Яму в том, что тот сбежал из Украины. После этого хореограф внезапно заблокировал Демина, однако на этом его "страшная месть" не закончилась.

"Я записал голосовое сообщение Владу для того, чтобы выяснить причины. Но оно до сих пор не прослушано. Я уже и забыл об этом, как мне о Владе напомнила одна подписчица. Яма выложил у себя какое-то там сообщение, под которым у него спросили, за что же он меня заблокировал. Ответ меня еще больше удивил. На этот комментарий Влад Яма ответил очень просто: "А кто это?", - рассказал на своем YouTube-канале Демин.

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Он добавил, что не может понять Яму. Ведущий считает, что в таких ситуациях люди должны разговаривать и решать конфликты, а не молчать.

"То есть оскорбление Ямы настолько велико, и для меня все еще неясно. Знаете, что странно? То есть легче обижаться и оскорблять меня, чем прослушать мое сообщение, ответить и разобраться со всеми вопросами. На это, наверное, способны не все. Хотя, как по мне, так должны делать все взрослые люди", - добавил Демин.

Напомним, ранее жена Влада Ямы, который сбежал из Украины, неудачно его оправдала.

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