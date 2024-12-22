Его образ очень понравился поклонникам.

Виталий Козловский и его жена Юлия Бакуменко продолжают делиться милыми видео своего сына Оскара. Накануне Нового года они устроили для малыша настоящую праздничную фотосессию.

10-месячный Оскар примерил костюм Санта Клауса, который состоял из красного комбинезона, башмачков и традиционной шапочки. Он уверенно позировал на фоне украшенной елки и подарков, демонстрируя свою харизму и артистизм.

Родители отметили, что Оскар уже не боится камер и даже проявляет танцевальные таланты. На видео, опубликованном в Instagram, малыш двигается в такт музыке, которую напевает его папа.

"Когда ты сын артиста и с самого детства везде чувствуешь себя, как на сцене", - подписал видео Виталий Козловский.

Поклонники не могли удержаться от восторга и засыпали Оскара комплиментами.

Реакция соцсетей:

"Ну какой же сладкий"

"Какой замечательный Санта"

"Такой хорошенький"

"Что это за чудо такое!"

"Милота!"

Многие отметили, что Оскар очень похож на своего талантливого отца.

Напомним, Виталий Козловский показал подросшего сына в вышиванке.

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