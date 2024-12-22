Виталий Козловский и его жена Юлия Бакуменко продолжают делиться милыми видео своего сына Оскара. Накануне Нового года они устроили для малыша настоящую праздничную фотосессию.
10-месячный Оскар примерил костюм Санта Клауса, который состоял из красного комбинезона, башмачков и традиционной шапочки. Он уверенно позировал на фоне украшенной елки и подарков, демонстрируя свою харизму и артистизм.
Родители отметили, что Оскар уже не боится камер и даже проявляет танцевальные таланты. На видео, опубликованном в Instagram, малыш двигается в такт музыке, которую напевает его папа.
"Когда ты сын артиста и с самого детства везде чувствуешь себя, как на сцене", - подписал видео Виталий Козловский.
Поклонники не могли удержаться от восторга и засыпали Оскара комплиментами.
Реакция соцсетей:
- "Ну какой же сладкий"
- "Какой замечательный Санта"
- "Такой хорошенький"
- "Что это за чудо такое!"
- "Милота!"
Многие отметили, что Оскар очень похож на своего талантливого отца.
Напомним, Виталий Козловский показал подросшего сына в вышиванке.