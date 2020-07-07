"Как массажист": Виталий Козловский насмешил фанаток новым фото

Певец назвал три главных правила.

Украинский певец Виталий Козловский опубликовал в Instagram фотографию, на котором позирует оранжевой рубашке. А руки исполнитель скрестил на груди.

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"Три простых правила: 1. Если тебя не любят - не выпрашивай любовь. 2. Если тебе не верят - не оправдывайся. 3. Если тебя не ценят - не доказывай. И всё наладится", - написал Козловский.

Фанатки пришли в восторг от фото и отметили, что Виталий выглядит очень красиво. А кто-то даже потроллил артиста.

"Как массажист", "Ты ещё худее стал, чем до карантина", "Тебе идет этот цвет", "Дон Жуан. Ты в этой роли всегда прекрасен", - написали фанатки.

Как сообщал УНИАН, Козловский рассказал о своей новой девушке.

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