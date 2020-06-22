Певец Виталий Козловский рассказал о своей новой девушке

Козловский купил квартиру и рассказал о личной жизни.

Украинский певец Виталий Козловский рассказал, что проводит карантин со своей девушкой. По его словам, ему не позволило сойти с ума совместное нахождение с любимой.

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Также певец задумывается о свадьбе, говорится в сюжете "Светской жизни".

"Именно это мне помогло не сойти с ума. А с другой стороны, карантин дал понимание того, твой это человек или нет. Поэтому постоянно ты в движении куда-то бежишь, с кем-то другим встречаешься, а здесь вы 24 часа в сутки вместе" - признался Козловский ведущей программы Екатерине Осадчей.

Как сообщал УНИАН, ранее Козловский взбудоражил сеть пикантным фото.

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