По мнению актрисы, для этого требуется немало времени.

Известная украинская актриса Ада Роговцева рассказала, смогут ли украинцы когда-нибудь простить россиян. Она считает, что сначала представители страны-агрессора должны пройти через несколько этапов.

"Конечно. Мы же, украинцы. Это возможно только через несколько поколений, с воспитанием, раскаянием русских и расплатой. Все они должны пройти эти этапы. Раньше Украина не прощала, а терпела", - признала Роговцева в интервью Алексею Суханову.

Актриса рассказала, что недавно ей подарили большую книгу об истории Украины и поколении шестидесятников. Роговцева признает, что не может оторваться от чтения, потому что это помогает ей составить "мозаику" из украинских проявлений, таких как ненависть, понимание и прощение.

"Как нация, к большому сожалению, мы же только начинаем все осознавать. Например, мне столько лет, а я только начинаю осознавать по-настоящему, что я украинка. Потому что я была под советской властью, под влиянием, под глупостью каких-то уже современных наших течений. Кому-то одному поверила. А я же не одна такая, и тем более, что я все-таки думающая, но я попала", - отметила актриса.

Напомним, ранее Роговцева с ненавистью высказалась о россиянах и отметила, что их нужно уничтожать.

Вас также могут заинтересовать новости: