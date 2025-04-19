Виктория Бакалова вспомнила случай, когда мужчина пытался изнасиловать ее.

Популярная украинская блогерша Виктория Бакалова, известная как соведущая шоу "Okay Eva Bar", рассказала о домогательствах своего дедушки. Девушка вспомнила неприятную ситуацию, когда мужчина едва не изнасиловал ее и поделилась, как ей удалось сбежать от него.

Звезда сети призналась в интервью Василию Тимошенко, что в 8-летнем возрасте дедушка предлагал ей делать ему массаж за деньги. В то время он платил ей по 50 гривен за один массаж. Для Вики и ее семьи это были очень большие деньги, поэтому она соглашалась. Как оказалось позже, этот человек не был родным дедушкой Бакаловой. Ее родственник совершил самоубийство, а этот мужчина был отчимом ее отца.

Во время одного из так называемых сеансов массажа мужчина без разрешения девочки прикоснулся к ее ягодицам. Тогда еще маленькая Виктория не придала этому значения и подумала, что дедушка просто играет. Однако после этого он попросил ее поцеловать его в губы.

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"Он меня домогался. Я этого не знала. Он же назывался мне родным. Я не знала, что это домогательство. Когда ты ребенок, ты не понимаешь, когда тебя целуют в губы, языком водят по губам. Я целую его в губы, и он начал мне языком водить (по губам - УНИАН)", - поделилась Бакалова.

Тогда об этом инциденте блогерша никому не рассказала, потому что не понимала что произошло. Однако ситуация повторилась снова. Когда девушке было уже 12 лет она вместе с бабушкой и вышеупомянутым дедушкой пошли в баню, где с ними также была племянница мужчины. Бабушка Вики выпила тогда и заснула, поэтому не видела всего, что происходило в бане.

Сначала мужчина предложил несовершеннолетним выпить пиво, но Бакалова говорит, что отказалась от алкоголя и употребляла безалкогольное пиво. Девушки находились в бане полностью обнаженные, но в этот момент они там были только вдвоем. Неожиданно к ним зашел родственник, который начал "бить" специальным веником свою "внучку". Казалось бы, что это обычный банный обряд, если бы не тот факт, что девушки были обнажены, "бил" мужчина Вику только по ягодицам, а потом и сам захотел раздеться перед несовершеннолетними.

Племянница мужчины была тогда в нетрезвом состоянии и не понимала, что происходит. Она развлекалась и не обращала внимания на все происходящее. В какой-то момент обнаженная Бакалова оказалась один на один с дедом. Он начал приставать к ней и пытался изнасиловать.

"Я оказываюсь в маленькой комнате голая с ним. Он меня хватает и начинает меня лизать. А в этот момент ты как столб. Оцепенела. Он залазит мне руками "туда", а я пытаюсь кричать, но не могу. А в моей голове это мой родной дедушка. Он меня чуть не изнасиловал", - вспомнила блогерша.

Звезда сети в тот момент резко открыла дверь бани и просто убежала к племяннице мужчины, чтобы та увидела все, что происходит и остановила его. Однако девушка не поверила Виктории и даже считала, что та наговаривает на ее дядю.

Бакалова рассказала об инциденте бабушке, а в ответ услышала, что это далеко не первый случай домогательств мужчины. Блогерша пыталась спасти родного человека от насильника и просила ее уйти от него, но бабушка заболела и совсем скоро умерла.

Напомним, ранее 80-летнюю звезду сериала "Игра в кальмара" лишили свободы за сексуальные домогательства. Заявление на О Йон Су подала его экс-коллега, которую он, по ее словам, "непозволительно обнял", "касался тела и без разрешения поцеловал в щеку". Актер уже отреагировал на решение суда.

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