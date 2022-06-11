На днях Михаилу Павлику исполнится годик.

Украинский певец Виктор Павлик показал видео из домашнего архива. На кадрах годовалый ребенок смело стоит на ножках. Радостным известием о первых шагах ребенка Павлик поделился в своем Instagram-блоге.

На записи видно, что маленький Миша сам стоит на полу и держится руками за посудомоечную машину. Поклонники умилились такой публикацией.

Отметим, 15 июня 2021 года Виктор Павлик четвертый раз стал отцом. Для его супруги Екатерины Репяховой Миша - первенец. Недавно Катя поделилась, что отмечать первый день рождения сыночка они планируют в Ивано-Франковске.

Напомним, Екатерина Репяхова вернулась к Виктору Павлику после двух месяцев разлуки. Блогер с маленьким сыном Мишей и мамой покинула Украину практически сразу после полномасштабного вторжения РФ.

Также УНИАН писал, что Виктор Павлик покинул Украину для выступления в рамках благотворительного концерта.

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