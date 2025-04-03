Екатерину Репяхову уже выписали из больницы.

Украинская блогерша, бизнесвумен и жена народного артиста Украины Виктора Павлика - Екатерина Репяхова - показала последствия пластической операции, которую сделала на прошлой неделе. Женщина рассказала, когда можно будет увидеть конечный результат и как она сейчас себя чувствует.

Екатерина вышла на связь в своем Instagram и сообщила, что ее уже выписали из клиники. На прошлой неделе она решилась лечь под нож пластического хирурга, чтобы изменить форму своего лица. В частности, ей установили имплант в подбородок, чтобы удлинить его.

На этот раз женщина показалась в авто. Она ехала на осмотр к врачу, который должен был заменить ей специальный пластырь и рассказать о дальнейшей реабилитации. Уже через три дня Репяховой снимут пластырь и она будет ухаживать за швами после операции самостоятельно.

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По ее словам, конечный результат пластики будет заметен через шесть месяцев. Столько время нужно для заживления ран. Блогерша не скрывала своего счастья. Она осуществила свою давнюю мечту, поэтому сейчас наслаждается изменениями во внешности.

"Я счастлива! Сегодня (3 апреля - УНИАН) неделя после операции. Результат будет через шесть месяцев", - написала жена Павлика.

Как известно, избранница артиста сделала ментопластику. Это хирургическая процедура, во время которой меняют форму подбородка путем его увеличения с помощью импланта. Екатерина никогда не была довольна формой своего подбородка, поэтому решилась на операцию.

В отличие от филлеров, которые она также себе колола, эффект от операции остается на всю жизнь, рассказывала женщина. До этого бизнесвумен уже делала ринопластику и меняла форму своего носа.

Напомним, ранее Екатерина Репяхова рассказала о травме 3-летнего сына во время обследования. Как известно, у сына Павлика и его жены диспраксия - это неврологическое расстройство. Супруги активно занимаются развитием мальчика, но во время одного из обследований Михаил очень испугался. Женщина рассказала о последствиях.

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