Melovin ответил, что означает его последний романтический пост в сети.

Известный украинский певец Константин Бочаров, он же Melovin, который ранее рассказал об измене любимого человека, ответил на слухи о его возможной женитьбе. Знаменитость признался в чувствах к девушке.

В комментарии для ведущего Славы Демина артист объяснил свой последний пост в Instagram, которым подогрел слухи о женитьбе. Как известно, накануне Melovin опубликовал снимок, на котором было видно его руку и женскую с кольцом на пальце. В подписи он не стал раскрывать никаких подробностей и лишь написал: "Она сказала "Да".

Поклонники сразу предположили, что исполнитель сделал девушке предложение и совсем скоро он женится. Однако Melovin до сих пор оставляет фанатам только догадываться, действительно ли он обручился.

Дело в том, что певец не ответил конкретно на вопрос Демина. По его словам, он давно мечтал спеть с девушкой, которую знает еще со школы. И вот его желание осуществилось. Вероятно, фраза "она сказала "да" означает, что женщина согласилась спеть вместе с исполнителем. В дополнение, Melovin признался, что влюблен в эту девушку, но раскрывать, кто она, не стал.

"Я скажу тебе так: я воплотил мечту своего детства, спел с девушкой, в которую был безнадежно влюблен со школьных лет", - отметил артист.

Напомним, ранее Melovin ответил, почему не уехал за границу, хотя имел возможность. Он признался, что видит много недостатков в Украине.

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