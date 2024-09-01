Андрей Лузан поделился, что его ждет после присяги.

Известный украинский юморист, основатель проекта "Львы на джипе", а теперь и военный Андрей Лузан принял присягу. Комик рассказал о своей будущей службе в рядах ВСУ.

В своем Telegram-канале артист сообщил, что на днях завершил прохождение базовой военной подготовки. Подготовка бойца длилась более месяца. Андрей жил в полевых условиях и учился военному делу. После этого шоумен принял присягу на верность Украине и теперь его ждет прохождение профессиональной подготовки.

Лузан будет служить в Силах беспилотных систем ВСУ. Как известно, юморист добровольно пополнил ряды защитников. В своем посте Андрей порадовал поклонников. Он указал, что перед профессиональной подготовкой снимется в новых выпусках "Львов на джипе".

Видео дня

"БЗВП позади. Прошел с шевроном LNJ (это сокращенное название проекта "Львы на джипе" - УНИАН). Очень хочется где-то залететь на съемки перед профессиональной. Так что ожидайте", - заинтриговал комик.

Что известно о Лузане

Впервые украинцы увидели Андрея на телеэкранах в 2008 году. Тогда он дебютировал в кино с ролью в фильме "Школа". После этого артист решил уйти из киноиндустрии и стал стендап-комиком.

Позже вместе с друзьями он создал один из самых успешных юмористических проектов "Львы на джипе". Также Лузан известен как волонтер. После начала полномасштабного вторжения он регулярно помогает военным.

Напомним, ранее украинский певец и экс-участник группы "Авиатор" Игорь Воевуцкий пополнил ряды ВСУ.

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