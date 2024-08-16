Мужчина отметил, что прошел уже обучение.

Украинский певец и экс-участник группы "Авиатор" Игорь Воевуцкий пополнил ряды ВСУ.

Об этом мужчина сообщил в своем Facebook и добавил, что уже прошел обучение и проверку состояния здоровья.

"Прошел курс ТССС и сдал экзамен на бойца-спасателя! Это был один из самых сложных экзаменов в моей жизни! Особенно физически! Практику принимают у максимально физически истощенного бойца и под постоянным психологическим давлением! Всего за этот день сделал около 700 отжиманий, не считая приседаний с оружием и постоянных планок", - написал Игорь и показался в военной форме.

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Воевуцкий также добавил, что многое уже купил для своей будущей службы: тактические часы, специальный ремень, набор для чистки оружия, тактические перчатки для стрельбы, личные вещи, планшет с сумкой, фонарик, компас и шлем. Однако есть еще вещи, в которых нуждается Игорь.

"Осталось разобраться с броником, обувью и активными наушниками", - добавил певец.

Напомним, недавно известный певец-воин Александр Ярмак получил награду за службу в ВСУ и раскрыл свое воинское звание.

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