Дмитрий Олейник раскрыл, какую сумму можно получить, работая в театре.

Известный украинский актер, звезда фильмов "БожеВильные" и "Дом "Слово". Бесконечный роман" Дмитрий Олейник, который ранее ответил, готов ли пополнить ряды ВСУ, рассказал о заработках артистов во время войны. Кинозвезда ответил, как изменились гонорары за последние три года.

В интервью для OBOZ.UA исполнитель ролей Гамлета и Владимира Акимова в вышеупомянутых лентах отметил, что заработки существенно уменьшились во время войны. Особенно сложными были 2022 и 2023 годы, а уже в прошлом году ситуация начала немного налаживаться.

Кинопроизводство начало "оживать", говорит Олейник, и было создано немало новых картин на телевидение и для больших экранов. По словам Дмитрия, сейчас пришло время, когда актерам нужно придерживаться своих ранее заявленных гонораров, или соглашаться на любые проекты, чтобы заработать на жизнь.

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"Конечно, сейчас наблюдается в определенной степени демпинг. Очень тяжелые были первый и второй год вторжения. Прошлый - немного легче, кинопроизводство начало оживать, хотя актерские гонорары существенно упали - это не секрет. Надо выбирать: или держаться своей заявленной ранее ставки, или соглашаться на те условия, которые предлагают. Сейчас у меня есть интересные предложения на 2025 год, но по контракту пока не могу их разглашать", - сказал актер.

Знаменитость добавил, что в театре артисты зарабатывают немного. Эти суммы значительно меньше, чем может показаться на первый взгляд. Средний доход актера театра составляет около 15 тысяч гривен. На эти средства не всегда можно прожить целый месяц, поэтому Дмитрий считает, что всегда нужно искать дополнительные пути заработка.

"Откровенно говоря, театральный актер всегда должен искать возможность подработки, кроме театра - съемки, дубляж. Несмотря на то, что к месячной ставке добавляются еще различные надбавки - за выслугу лет, звание, актерскую категорию, это не влияет существенно на конечную сумму выплат. Где-то до 20 тысяч гривен получают актеры со званиями и выслугой лет. Средняя зарплата - 13-16 тысяч", - добавил Олейник.

Напомним, ранее известный украинский певец-воин рассказал о заработке на службе. Экс-солист группы "Тартак" Сашко Положинский отметил, что у него есть еще дополнительный источник дохода.

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