По словам девушки, ее самочувствие резко ухудшилось, а любимый долго не мог попасть домой.

Жена 19-летнего победителя "Голоса страны" Романа Сасанчина Иванна призналась фолловерам, что поссорилась с мужем.

Об этом блогерша рассказала в Instagram-сторіз.

Иванна недавно родила первенца. По словам девушки, ее самочувствие резко ухудшилось, а любимый долго не мог попасть домой. Из-за этого у них произошла ссора.

Жена Сасанчина пожаловалась, что у нее высокая температура. Медикаменты не помогают. Девушка даже вызвала скорую помощь.

"Температура 39. Малая не хочет слезать с рук. Из-за этого не могу себя сцедить, а мой любимый муж никак не может домой приехать. С ним поссорились. Видеть не хочу", - написала Иванна.

Девушка отметила, что будет ехать в больницу. Вероятно, ее госпитализируют. Температура стабильно держится на уровне 39-40 градусов. Врач посоветовала капельницу.

Напомним, Иванке сделали кесарево сечение. Роман присутствовал на родах и первым взял ребенка на руки.

"Еще до родов я сразу предупредил жену, что я буду с ней на родах, потому что это таинство, которое возможно будет только один раз в нашей жизни и я очень хочу поддерживать ее. Это очень важно для нас", - говорил Сасанчин

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