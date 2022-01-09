Недавно Роман Сасанчин впервые стал отцом.

Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин 30 декабря впервые стал отцом. Супруга Иванка родила ему дочь, которую назвали Елизаветой. Сейчас артист похвастался малышкой и показал ее лицо.

На новой фотографии Роман позирует вместе со своей женой и ребенком, которого Иванка держит на руках. Малышка одета розовый боди с зайчиками и в белой шапочке.

"Теперь нас трое, и нашему счастью нет предела", - подписал снимок Сасанчин.

Читайте такжеЛюбимая солиста Måneskin Дамиано Давида поздравила его с Днем рождения милым фото"Счастья вам и всех земных благ", "Какие же вы милые", "Благополучия вам и любви", "Любуюсь вами, будьте счастливы", "Такие красивые", "Какая хорошая семья", "Счастья вам и вашей маленькой доченьке", "Какой ангелочек," - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, Иванке сделали кесарево сечение. Роман присутствовал на родах и первым взял малышку на руки.

"Еще до родов я сразу предупредил жену, что я буду с ней на родах, потому что это таинство, которое возможно будет только один раз в нашей жизни и я очень хочу поддерживать ее. Это очень важно для нас", - говорил Сасанчин.

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