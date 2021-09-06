Исполнительницу, очевидно, обижают такого рода вопросы.

Украинскую певицу и экс-"виагру" Веру Брежневу разозлили в сети вопросами о сотрудничестве ее мужа Константина Меладзе с другими исполнительницами.

Читайте также"Водные процедуры": Вера Брежнева топлес сверкнула пышной грудьюКомментарий звезда опубликовала в своём блоге в Instagram. Скрин ответа опубликовал Telegram-канал "Только никому".

У Брежневой спросили, почему она не дала работать Альбине Джанабаевой с Константином Меладзе.

"Вот за такие вопросы, грубость и тупость я удаляю людей из этого аккаунта", - возмутилась артистка.

Кто такая Вера Брежнева

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепропетровской области.

Певица была солисткой группы "ВИА Гра" в 2003-2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру.

Певица замужем за продюсером Константином Меладзе с 2015 года.

Автор: Ольга Робейко